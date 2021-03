Einde ov-chipkaart nabij: inchecken met smartphone of bankpas

Het einde van de OV-chipkaart is nabij. Dat zegt Gerbrant Corbee, woordvoerder van chipkaartuitgever Translink in De Telegraaf. Het bedrijf kondigt aan dat vanaf volgend jaar reizen met betaalpas en smartphone, met de naam OVpay, ingevoerd gaat worden. In- en uitchecken met de ov-chipkaart kan nog tot eind 2022.

‘We lanceren dit nieuwe betaalsysteem deze week op de stadsbussen in Lelystad om te kijken of het in de praktijk bevalt. We halen kinderziekten eruit, daarna volgt de rest van ons land voor alle vervoer. Nog dit jaar worden al 60.000 poortjes en kaartlezers aangepast voor OVpay,’ aldus Corbee.

Topman Pedro Peters van koepel OV-NL zegt dat de ov-bedrijven 100 miljoen euro investeren in de overgang: ‘We investeren 100 miljoen om in 2021 over te schakelen op meer reis- en betalingsgemak, maar we hebben wel een wensenlijstje voor het nieuwe kabinet. De coronacrisis moet geen breekpunt worden.’ In OV-NL zijn de NS en de stads- en streekvervoerders aangesloten.

‘OVpay is een modernere oplossing die de reiziger makkelijk, snel en veilig ov biedt. We werken aan combi’s met theaters, musea, attracties, evenementen, deelauto’s en -fietsen, zodat mensen op één QR-code met trein, bus, tram en metro kunnen uitgaan”, aldus Peters.