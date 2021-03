Groothandel zette 3 procent minder om in crisisjaar

In het eerste kwart van 2020, goeddeels voor de crisis toesloeg, boekten groothandels in doorsnee nog 2 procent meer omzet op jaarbasis. Dat was een kwartaal later een min van 9 procent, waarna het herstel werd ingezet. Evengoed was in de tweede jaarhelft sprake van gemiddeld 3 procent lagere opbrengsten in vergelijking met de tweede helft van 2019.

Vooral in de olie en steenkool zetten groothandels en bemiddelaars minder om. Door vraaguitval en lagere prijzen kwam de omzet in deze branche ruim 32 procent lager uit. Ook de groothandel in non-food en die in industriemachines boekten in 2020 minder opbrengsten dan een jaar eerder.

Groothandelaren in landbouwproducten realiseerden juist 11 procent meer omzet in 2020. Dat kwam mede door een toename van de handel naar China. In de ICT en in de voedingsmiddelen was sprake van een bescheiden groei.

Het aantal faillissementen onder groothandels lag volgens het statistiekbureau historisch laag. In 2020 werden in de groothandel en handelsbemiddeling 298 faillissementen uitgesproken. Dat was het laagste aantal sinds het begin van de reeks in 2009. Op jaarbasis was sprake van een afname met bijna een vijfde, vermoedelijk als gevolg van de steunmaatregelen die zijn genomen om de economie door de crisis te loodsen. Met 51 faillissementen was er ook in het laatste kwartaal van het jaar sprake van een historisch laag aantal op kwartaalbasis.

Verder meldt het CBS dat het vertrouwen van ondernemers in de groothandels iets is afgenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. Dan gaat het vooral om de verwachtingen voor de omzet in de komende drie maanden.