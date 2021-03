Novavax claimt dat zijn coronavaccin bij 96 procent werkt

De Amerikaanse farmaceut Novavax claimt dat zijn coronavaccin in ruim 96 procent van de gevallen werkt om een besmetting met het coronavirus te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek in Groot-Brittannië, aldus het bedrijf bij de presentatie van de definitieve resultaten.

Tegen infectie met de besmettelijkere zogenoemde Britse variant van het coronavirus biedt Novavax 86 procent bescherming. Bij een test in Zuid-Afrika bleek het echter slechts 55,4 procent effectief tegen de dominante variant daar. In de Verenigde Staten wordt het middel nog uitgeprobeerd.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam buigt zich al over het vaccin van Novavax. De toezichthouder neemt de nieuwste onderzoeksresultaten steeds mee in de beoordeling voor goedkeuring voor de EU-markt.