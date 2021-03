Wall Street naar nieuwe records nu coronasteun Biden rond is

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met nieuwe records gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden verheugd op het nieuws dat de nieuwe coronasteun van de Amerikaanse president Joe Biden een feit is. Biden zette een dag eerder dan gepland zijn handtekening onder het pakket maatregelen ter waarde van 1900 miljard dollar. Hiermee hoopt de president de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 32.485,59 punten en de S&P 500 won 1 procent tot 3939,34 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 2,5 procent tot 13.398,67 punten.

Biden ondertekende de wet op een bijzonder moment. Het is namelijk een jaar geleden dat er in het land voor het eerst sprake was van een coronalockdown. De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden. Het Huis van Afgevaardigden stemde woensdag al in meerderheid voor de wet nadat eerder al de Senaat akkoord ging met het plan.

Techfondsen

Eerder op de dag eindigden de Europese beurzen ook al in de plus. Daar viel het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het tempo waarin obligaties worden opgekocht ‘aanzienlijk’ op te voeren, goed bij beleggers. Ook verwerkte de aandelenmarkten het nieuws dat er in de Europese Unie een vierde coronavaccin is toegelaten, namelijk het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen.

Techfondsen waren net als in Europa in trek op de Amerikaanse beurzen. Zwaargewichten als Apple, Amazon en Microsoft wonnen rond de 2 procent. De aandelen van snelgroeiende techbedrijven zijn doorgaans gevoelig voor oplopende rentetarieven. De fondsen worden veelal gewaardeerd op verwachte winsten voor de komende jaren.

Boeing

Vliegtuigmaker Boeing kreeg er op zijn beurt bijna 3 procent bij, nadat het naar verluidt op het punt staat een miljardenorder binnen te slepen van Southwest Airlines voor zijn 737 MAX-toestellen. Softwareproducent Oracle verloor juist 6,5 procent na cijfers. Vooral de cloudtak van het bedrijf presteerde minder dan waar rekening mee werd gehouden. Ook datingapp Bumble (plus 10,8 procent) kwam met cijfers.

Nike werd een kleine 3 procent meer waard. Het sportartikelenconcern kwam met nieuwe doelstellingen die voor meer diversiteit onder het personeel moeten zorgen. Nike koppelt ook bonussen voor het bestuur aan het wel of niet behalen van deze doelen.

De olieprijzen gingen verder omhoog nadat oliekartel OPEC zijn prognose voor de olievraag voor 2021 opwaarts bijstelde. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 3 procent duurder op 66,11 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg ook een kleine 3 procent, tot 69,73 dollar. De waarde van de euro klom verder tot 1,1985 dollar, van 1,1976 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.