Geen coronabesmettingen bij tweede Fieldlab-voetbalwedstrijd

Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen Almere City FC en Cambuur Leeuwarden op zondag 28 februari, hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden. Het was het tweede duel dit jaar waarbij publiek werd toegelaten. Dat gebeurde in het kader van de zogenoemde Fieldlab-experimenten, waarbij wordt onderzocht hoe dit in tijden van corona zo veilig mogelijk kan.