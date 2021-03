VN-baas: coronapandemie bracht tsunami van leed

De wereld heeft door de coronapandemie een ‘tsunami van leed’ moeten doorstaan, vindt de baas van de Verenigde Naties, Guterres. Er zijn zoveel levens verloren gegaan, ‘economieën werden op de kop gezet en samenlevingen aan het wankelen’ gebracht, zei de secretaris-generaal van de VN precies een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de corona-uitbraak tot pandemie uitriep.

‘De kwetsbaarsten hebben het meest geleden”, aldus Guterres. Hij bedankte iedereen die alles draaiende heeft gehouden, zoals medisch personeel. Hij prees ook uitdrukkelijk al diegenen ‘die zich verzetten tegen ontkenners en desinformatie’ en wetenschap en veiligheidsvoorschriften volgden. ‘U hielp levens te redden.’

Hij stelde verder dat de vaccins, die ‘nu hoop hebben gebracht”, wel eerlijk moeten worden verdeeld. Dat is de ‘grootste morele test van onze tijd”, zei Guterres. ‘Ik maak me grote zorgen dat sommige lage-inkomenslanden nog geen enkele dosis hebben gekregen, terwijl rijkere landen op weg zijn hun hele bevolking te vaccineren.’ Hij wees op ‘vaccin-nationalisme’ en het hamsteren van vaccins in rijkere landen, en laakte de speciale overeenkomsten met fabrikanten ‘die de toegang voor iedereen ondermijnen”.

Toen de WHO op 11 maart 2020 corona tot pandemie bestempelde, waren wereldwijd 118.000 besmettingen gemeld en bijna 4300 geïnfecteerde mensen overleden. Een jaar later zijn er volgens de statistieken van de WHO wereldwijd bijna 120 miljoen besmettingen en 2,6 miljoen doden.