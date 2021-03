Schaakrubriek: Een partij tussen vrouw en man betekende eigenlijk altijd al iets anders dan schaken

Mooi is ook dat Jorden ingetreden is in het selecte gezelschap van spelers met 2700 of meer ELO. En nu we toch met goed nieuws bezig zijn: In Jekaterinenburg gaat men proberen het Kandidatentoernooi uit te spelen, zodat de uitdager van Carlsen bekend kan worden. ‘Onze’ Giri heeft nog steeds kansen, maar dan moet hij wel partijen gaan winnen. In het maart-nummer van CHESS kunnen we nog even nagenieten van de vaderlandse successen in Beverwijk, aan de hand van een aantal mooie partijen uit het toernooi. Waarbij de nummers 1 en 2 van de wereld, respectievelijk Carlsen en Caruana, het een beetje lieten afweten.

Dit doet niets af aan de prestaties van onze landgenoten, maar vooral de nederlaag van Carlsen tegen Esipenko was pijnlij..

