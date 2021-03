KNMI schaalt stormwaarschuwing af

Er gelden geen waarschuwingen meer voor de stormachtige wind. Het KNMI geeft voor alle provincies code groen. Wel kunnen aan de kust nog zeer zware windstoten voorkomen. Ook elders in het land blijft het nog hard waaien uit het zuidwesten.

Donderdagochtend werd in Vlissingen een uur lang windkracht 9 gemeten. Later op de dag gebeurde dat ook op andere plekken. Onder meer in IJmuiden, op Vlieland en op de Houtribdijk werd een uurgemiddelde van windkracht 9 gehaald.