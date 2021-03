Militairen voorlopig niet verplicht gevaccineerd tegen corona

Defensie kan op basis van de Wet Immunisatie Militairen (WIM) leden van de krijgsmacht onder bepaalde omstandigheden verplichten tot een vaccinatie. De minister moet dan wel vooraf advies vragen aan een speciale commissie van deskundigen.

Dat is ook gebeurd in het kader van de coronavaccinatie. De commissie adviseert nu dat vaccinatie voorlopig op vrijwillige basis moet gebeuren. Dat houdt verband met het feit dat er nog de nodige onzekerheid is over de werkzaamheid en beschikbaarheid van de vaccins.

Missies

Een uitzondering wordt dus worden gemaakt voor militairen die op missie gaan. Nederland neemt deel aan enkele tientallen missies. Sommige zijn groot, andere bestaan maar uit een of twee mensen. In Litouwen, Afghanistan en Irak zijn veel Nederlandse militairen actief.

Defensie heeft tot dusver niet te maken gehad met grote uitbraken van het coronavirus onder troepen in het buitenland. Wel is er vorig jaar in Litouwen een kleine uitbraak van het virus geweest. Toen zijn een aantal besmette militairen teruggevlogen.