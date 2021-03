Kabinet komt waarschijnlijk vrijdag met uitbreiding steunpakket

Naar verwachting wordt de subsidie voor de vaste lasten verhoogd, en wordt ook de de steunmaatregel verruimd voor mensen wier inkomen gedaald is en die door corona noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen. De Tweede Kamer had om die aanpassingen gevraagd.

Donderdag bespraken de betrokken ministers de plannen met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook bespreekt het kabinet de voorstellen nog in de ministerraad op vrijdagochtend.

Premier Mark Rutte kondigde in de corona-persconferentie op maandagavond al aan dat het kabinet opnieuw kijkt of de steunpakketten nog wel voldoen. Door de strenge coronaregels verliezen veel ondernemers een behoorlijk deel van hun omzet. Omdat die regels langer gelden, moet ook de steun opgeschroefd worden, is het idee.