Extra aanklacht tegen agent in George Floyd-zaak

Een Amerikaanse rechtbank is akkoord gegaan met een extra aanklacht tegen de belangrijkste verdachte in de George Floyd-zaak. De ontslagen agent wordt nu ook verdacht van moord in de derde graad, een begrip uit het strafrecht van de Verenigde Staten. Hij staat al terecht voor tweedegraadsmoord en -doodslag.

Bij een derdegraadsmoord is iemand onopzettelijk gedood als gevolg van een gevaarlijke daad. Daar staat een celstraf van maximaal 25 jaar op, terwijl dat bij een tweedegraadsmoord veertig jaar is. In dat laatste geval is geen sprake van moord met voorbedachten rade, maar had de dader wel de intentie om te doden. Doodslag, waar tien jaar op staat, is de minst zware aanklacht van de drie. Daarbij is volgens het Amerikaanse rechtssysteem sprake van dood door nalatigheid.

De extra aanklacht wordt gezien als een overwinning voor de aanklagers. Indien Derek Chauvin niet schuldig wordt bevonden aan moord in de tweede graad, kan hij namelijk nog wel worden veroordeeld voor derdegraadsmoord. De advocaten van Chauvin hadden de aanklacht eerder met succes aangevochten, maar een rechtbank heeft dit besluit donderdag teruggedraaid.

Black Lives Matter-protesten

Floyd overleed vorig jaar tijdens zijn arrestatie in de stad Minneapolis (Minnesota), nadat hij ervan werd beschuldigd een vals biljet van 20 dollar te hebben gebruikt. De zwarte man werd bij zijn arrestatie door meerdere agenten tegen de grond gedrukt. Hij overleed toen Chauvin langdurig met zijn knie op Floyds nek drukte. Zijn dood zorgde wereldwijd voor een heropleving van de Black Lives Matter-protesten.

Het proces tegen de 44-jarige Chauvin begon eerder deze week. Op dit moment worden de juryleden in het proces gekozen. Het vonnis wordt eind april verwacht. Het proces tegen de drie andere betrokken agenten, die verdacht worden van medeplichtigheid, begint op 23 augustus.