Onlinecampagne PvdA draait om Ploumen en de regio

De Partij van de Arbeid voert op internet het meest campagne op regionale onderwerpen, vergeleken met andere partijen die bij de verkiezingen kans maken op minstens een zetel. De partij adverteert met filmpjes op Facebook en Instagram die zijn gericht op specifieke regio's, zoals de gemeente Bodegraven. Ook lijsttrekker Lilianne Ploumen is veel in beeld.

Wie in Utrecht woont, loopt kans op Instagram en Facebook een reclame tegen te komen van de PvdA die gericht is op inwoners van die stad. Die vertelt dat de partij gelijke kansen wil voor alle kinderen en bovendien meer salaris en tijd voor leraren en verpleegkundigen. Deze advertentie is getoond aan maximaal 1000 Utrechters en heeft bij Facebook niet meer dan 100 euro gekost.

De PvdA richt zich tot stemmers in specifieke gemeentes en soms zelfs wijken, zoals Feijenoord in Rotterdam, in vele varianten op deze video. Daarbij worden telkens andere standpunten uitgelicht. "Bij PvdA lijkt het of de regio in dit gedeelte van de campagne leidend is", zegt onderzoeker Tom Dobber van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op basis van gegevens van Facebook, tevens moederbedrijf van Instagram. "Bij andere partijen zie ik dat toch echt minder."

Diverse groep stemmers

In tegenstelling tot partijen als 50PLUS en SGP - die een hele specifieke achterban hebben - richt PvdA zich volgens Dobber op een diverse groep stemmers. Dit soort partijen doen vaak uitgebreid onderzoek naar wat leeft bij verschillende kiezersgroepen die ze aan willen spreken. Zo weten ze ook welke onderwerpen spelen per regio.

Vorige week gaf de PvdA 33.000 euro uit aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en YouTube. Dit betreft uitgaven van de landelijke afdeling, maar ook die van kandidaten, regionale vertakkingen en gelieerde organisaties. Daarmee behoort de partij vergeleken met andere partijen die kans maken op een of meer zetel tot de middenmoot. Het CDA gaf met 158.000 euro veruit het meest uit. Partijen voeren ook campagne door berichten te sturen naar hun volgers op sociale media. Daar hoeven ze de techbedrijven niet voor te betalen.

Internetadvertenties van de PvdA brengen naast regionale thema's voornamelijk Ploumen onder de aandacht. Die trad laat in de campagne aan als lijsttrekker en is nog relatief onbekend bij stemmers. Peilingbureau I&O Research meldde eerder dat 68 procent van de stemmers Ploumen kende in januari. Bij de lijsttrekkers van de andere grotere partijen was dat doorgaans 80 procent of meer. Overigens staat de lijsttrekker ook centraal in internetcampagnes van veel andere partijen - zoals CDA en VVD.