Nederlandse toezichthouder: Janssenvaccin werkt goed bij ouderen

Het vaccin voorkomt ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. ‘De ziekte verloopt milder en het aantal ziekenhuisopnames is klein”, aldus Schellens. Het vaccin is volgens haar een ‘belangrijke aanvulling’ op de drie al bestaande vaccins, namelijk Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Het Janssenvaccin lijkt het meest op dat van AstraZeneca. Ook Janssen is gebaseerd op een onschuldig verkoudheidsvirus. Eén vaccinatie volstaat.

Het middel blijkt ook te werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant, omdat een deel van het onderzoek onder proefpersonen plaatsvond in dat land, waar de mutatie toen al circuleerde. ‘Van de Britse variant weten we dat nog niet. Die mutatie gingen niet rond op de plekken waar is getest. Een studie in het lab toont de werking bij de Britse variant wel aan.’ Volgens Schellens is van het vaccin relatief makkelijk een nieuwe variant te maken.