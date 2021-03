Hartpatiënten Nederland: stop met AstraZeneca

‘Dit in verband met mogelijk ernstige bijwerkingen. Oostenrijk, Denemarken en IJsland zijn al gestopt om nader onderzoek te verrichten naar eventuele bijwerkingen die niet voorzien zijn. Uit Duitsland bereiken ons berichten dat steeds meer mensen vaccinatie met AstraZeneca weigeren vanwege de slechte beeldvorming”, aldus de patiëntenorganisatie.

De organisatie zegt te vrezen dat door de aanhoudende negatieve berichten over AstraZeneca, steeds meer Nederlanders vaccinatie ‘met dit omstreden middel’ zullen weigeren. ‘Als gevolg daarvan kan de gewenste vaccinatiegraad deze zomer wellicht niet gehaald worden. Het feit dat Nederland bijna 12 miljoen doses van dit vaccin inkocht, mag geen reden zijn om het middel massaal toe te dienen zolang er geen zekerheid is over de gemelde ernstige bijwerkingen in ons omringende landen”, aldus de belangenorganisatie.

Hartpatiënten Nederland vindt dat het vaccin zeker niet gebruikt moet worden voor kwetsbare groepen, zoals hartpatiënten en mensen met andere chronische ziekten. ‘Althans voor zolang het niet bewezen betrouwbaar is voor deze groepen. Wereldwijd zijn er berichten dat mensen na vaccinatie overlijden”, meldt de organisatie.