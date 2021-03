Israëlische premier stelt ‘historische’ trip naar Emiraten uit

Er wordt een nieuwe datum geprikt. Mogelijk speelt ook mee dat Netanyahu’s vrouw Sara met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis is opgenomen.

De Jordaanse weigering zou samenhangen met een gecanceld bezoek van kroonprins Hussein aan de Tempelberg en de al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Dat stond gepland voor afgelopen woensdag, maar er was volgens Israël een conflict over de veiligheidsafspraken. Jordanië gaf donderdag rond het middaguur alsnog toestemming voor de vlucht, maar dat was geen reden voor Netanyahu om alsnog in het vliegtuig te stappen.

Het zou voor het eerst zijn dat een Israëlische premier de Emiraten bezoekt. De twee landen gingen zes maanden geleden diplomatieke betrekkingen aan. Volgens Israëlische media zou Netanyahu een ontmoeting hebben met kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Een eerder geplande trip van Netanyahu naar de VAE en Bahrein, waarmee recent ook diplomatieke relaties zijn aangegaan, werd vorige maand uitgesteld vanwege de coronarestricties.