Meerdere testlocaties gesloten vanwege storm

In de regio Rotterdam zijn verder de testlocaties in Kralingse Zoom en Nissewaard gesloten. Hetzelfde geldt voor die van Rotterdam The Hague Airport. De priklocatie is daar nog wel open.

Ook de testlocatie in Hilversum is dicht, meldt de GGD Gooi en Vechtstreek. En in de regio Utrecht is de testlocatie in Woerden gesloten.

Eerder werd al bekend dat twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland donderdag dicht blijven. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. Ook is een megapriktent van de GGD Gelderland-Zuid in Malden bij Nijmegen op de dag van de opening alweer gesloten.

In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, kunnen zich in Goes laten testen.