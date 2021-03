Den Haag stelt 200 betogers als limiet bij demonstraties

Aan demonstraties in Den Haag mogen niet meer dan tweehonderd mensen meedoen. De organisatie van zo’n demonstratie moet bovendien een gedegen plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat alles is gedaan om verspreiding van corona te voorkomen. Dat heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen donderdag aan de gemeenteraad laten weten.

Groeperingen die op het laatste moment een betoging aanmelden bij de gemeente kunnen wat Van Zanen betreft alleen terecht op het Malieveld en het nabijgelegen park Koekamp. Demonstratieve tochten, bijvoorbeeld door het stadscentrum, zijn vanwege de strenge coronamaatregelen ook verboden.

‘Den Haag heeft een ruimhartig demonstratiebeleid, dat is gericht op mogelijk maken en niet op beperken”, aldus de gemeente donderdag. ‘Tegelijkertijd bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie. Ruim een jaar proberen we de verspreiding van het coronavirus in te perken. Daarvoor worden deze verregaande maatregelen genomen.’

Zondag twee betogingen in Den Haag

Voor zondag staan op het Malieveld en de Koekamp twee betogingen gepland. Nederland In Verzet gaat op het Malieveld demonstreren tegen het coronabeleid, vlakbij op de Koekamp is een actie van Klimaatalarm, waarvan onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International deel uitmaken.

Actiegroep de Haagse Klimaatcoalitie is blij met het besluit van Van Zanen dat in hun geval juist neerkomt op een verdubbeling van het aantal toegestane demonstranten. ‘Dat waren er in Den Haag 100 en het worden er dus 200. Daar hebben we ons hard voor gemaakt. We zien het als een overwinning en gaan dit maximum aantal dan ook niet meer aanvechten via een kort geding of zo”, aldus een woordvoerder.

Hij wijst er op dat andere gemeenten hogere aantallen demonstranten toelaten. ‘In Amsterdam bijvoorbeeld ligt de grens op 500. Bij de demonstraties is de veiligheid van betogers en politieagenten natuurlijk het allerbelangrijkste.’ Klimaatalarm heeft volgens hem nog geprobeerd de demonstratie van zondag te verplaatsen naar een andere locatie, om verwarring met de gelijktijdige betoging van Nederland in Verzet te voorkomen. Dat werd door de gemeente afgewezen.

Op demonstraties op de twee plekken in Den Haag komen vaak veel meer dan tweehonderd mensen af.