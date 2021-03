Vakantievierende fietsers gaven vorig jaar 413 miljoen euro uit

Fietsers die op trektocht waren spendeerden gemiddeld 52 euro per dag, terwijl fietsers die vanaf een standplaats vertrokken gemiddeld 38 euro per dag uitgaven. Dat bedrag is exclusief de kosten van een vakantieverblijf. Gemiddeld gaan vakantiefietsers drie dagen op pad.

Volgens het Landelijk Fietsplatform komt uit deze cijfers over 2020 naar voren dat steeds meer jonge gezinnen op fietsvakantie gaan. Ruim de helft van de vakantievierende fietsers gaf overigens aan dat corona wel een belangrijke reden was voor de keuze van Nederland als bestemming, aldus het platform.

Meer dan twee miljoen fietsers maakten tochtjes vanaf hun vakantieadres. Veel mensen gingen vaker dan één keer met vakantie. Een trektocht was voor 885.000 fietsers aantrekkelijk. Een derde van deze groep had dat nog nooit eerder in Nederland gedaan. Meer dan 60 procent van de trekkers wil in 2021 weer door eigen land fietsen.

In het kennisinstituut Landelijk Fietsplatform werken tal van organisaties samen, waaronder de ANWB, de Fietsersbond en de wielersportbond NTFU. Het Landelijk Fietsplatform zorgt onder meer voor bewegwijzerde routes door heel Nederland. Dit jaar zal een route langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgeleverd worden.