Kermisexploitanten sluiten hardere demonstraties niet uit

Het protest in zes steden van de kermisbranche voor verbetering van hun benarde positie is donderdagochtend ‘publieksvriendelijk’ en ‘vredelievend’ verlopen. Kermisexploitanten zeggen hardere demonstraties echter niet uit te sluiten, mocht er op korte termijn geen verbetering in de situatie komen.

In Amsterdam, Breda, Den Haag, Groningen, Deventer en Weert overhandigden kermisexploitanten en hun gezinnen symbolisch hun lege agenda’s en portemonnees aan wethouders en politici. Dat deden ze onder stormachtige omstandigheden op de kermispleinen. ‘We hebben ons publieksvriendelijk op de Dam gepresenteerd en de gemeente verzocht om hulp”, zegt Karin Blokker over het protest in Amsterdam. Namens de gemeenteraad waren Marianne Poot en Claire Martens van de VVD aanwezig. ‘Zij hebben niet gereageerd op ons verzoek. Dat was niet helemaal wat we ervan verwacht hadden.’

In Groningen stond wethouder Glimina Chakor van GroenLinks de kermishouders te woord. Dat was volgens botsauto-exploitant Martin Speelman een goed gesprek. ‘Ze reageerde heel positief op onze punten. Het was een vredelievende demonstratie.’ Hij hoopt dat er spoedig meer uitzicht is voor hem en zijn collega’s. ‘Wij zijn van mening dat kermissen nu weer open kunnen. Natuurlijk is ‘nee’ ook een antwoord. Maar dan willen we garanties op betere compensatie dan nu het geval is.’

Beide exploitanten zeggen hardere demonstraties serieus in overweging te nemen, mocht er niets veranderen. ‘Onze branche zit in het verdomhoekje”, aldus Blokker. ‘We hebben nu op een nette manier om aandacht gevraagd. Maar dat houdt een keer op.’ Of zoals Speelman het verwoordt: ‘Ook een kermisexploitant in het nauw kan rare sprongen maken.’

Het protest van donderdag werd ondersteund door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) en de Nederlandse Kermisbond (NKB).