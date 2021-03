Denemarken stopt twee weken lang met gebruik AstraZeneca-vaccin

Denemarken legt het inenten van mensen met het coronavaccin van AstraZeneca voor zeker twee weken stil. De autoriteiten maken zich zorgen over mogelijke bijwerkingen. Er is herhaaldelijk melding gemaakt van bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt met het middel.

Minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke benadrukt op Twitter dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat sprake is van een verband. Dat wordt volgens de bewindsman uitgezocht. Hij noemt het stopzetten van de vaccinaties een voorzorgsmaatregel.

Directeur Søren Brostrøm van de gezondheidsautoriteit zegt dat uitgebreid is vastgelegd dat het vaccin veilig is en goed werkt. ‘Maar we moeten toch reageren op informatie over mogelijke ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen”, legt hij uit.

Het middel van AstraZeneca is één van de drie coronavaccins die momenteel zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het vaccin wordt ook gebruikt in Nederland. Denemarken behoorde aanvankelijk tot de Europese landen die het AstraZeneca-vaccin niet aan ouderen gaven, maar wijzigde dat beleid vorige week. Uit nieuw onderzoek zou zijn gebleken dat het middel ook bij die groep voldoende effectief is.

Streefdatum verplaatst

Denemarken behoort tot de Europese landen die het snelst vaccineren. Het land maakte vorige week bekend dat de vaccinatiecampagne in juli afgerond moest zijn, maar die doelstelling zou inmiddels zijn bijgesteld. De nieuwe streefdatum is volgens Deense media 15 augustus.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten met de kwestie bezig te zijn. De toezichthouder doet navraag bij het EMA en komt later met een inhoudelijke reactie. Een Nederlandse woordvoerster van AstraZeneca noemt het nog te vroeg om inhoudelijk in te gaan op het nieuws.

Eerder legden ook andere Europese landen het gebruik van het vaccin aan banden. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten stopten de inentingen met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca. Dat gebeurde nadat een ingeënte vrouw uit Oostenrijk was overleden aan een bloedstolling. Het EMA zei woensdag dat het vaccin daarvan waarschijnlijk niet de oorzaak was.

Ook in Denemarken is volgens de autoriteiten melding gemaakt van een verdacht sterfgeval. Daarover trad de gezondheidsautoriteit verder niet in detail.