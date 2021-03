Sterrenkijkdagen voor een keer virtueel vanwege corona

De Landelijke Sterrenkijkdagen worden volgend weekend noodgedwongen volledig online gehouden, om geen risico’s te nemen met het coronavirus. Via livestreams kan iedereen die dat wil virtueel sterrenkijken, luisteren naar verhalen en lezingen over de sterrenhemel, uitleg krijgen over sterrenkunde en leren over de werking van telescopen.

Het is de 45e editie van ‘het langstlopende sterrenkundige publieksevenement van Nederland”, zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) het omschrijft.

Bij voorgaande edities trokken de Sterrenkijkdagen steevast duizenden bezoekers, die bijvoorbeeld gingen kijken bij een sterrenwacht of met een deskundige op pad gingen om meer te weten te komen over de sterrenhemel. Vorig jaar werd het evenement in het weekend van 28 februari gehouden, vlak nadat bekend was geworden dat het coronavirus Nederland had bereikt. Van maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen was toen nog geen sprake.

Fysieke activiteiten zitten er nu niet in, maar wie interesse heeft in sterrenkunde kan wel leren hoe je daar zelf mee aan de slag kunt gaan, laat de KNVWS weten. ‘Ook al kun je dit jaar niet op bezoek komen, sterrenkijken is voor iedereen mogelijk. Heb je dus een verrekijker, vogelkijker of telescoop? Grijp dit weekend dan ook aan om daarmee thuis zelf omhoog te kijken naar de sterrenhemel”, aldus de organisatie.

Het evenement duurt van 19 tot en met 21 maart. Het volledige programma staat op www.sterrenkijkdagen.nl.