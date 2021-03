Shell meldt lagere uitstoot broeikasgassen door crisis

Volgens Shell was de totale uitstoot vorig jaar tot 1,38 miljard ton koolstofdioxide van bijna 1,65 miljard ton in 2019. Bij de maatstaf waar Shell zich op richt in zijn strategie rond de energietransitie, de zogeheten net carbon intensity, daalde de uitstoot tot 75 gram CO2-equivalent per megajoule wat neerkomt op een min van 4 procent op jaarbasis. Het bedrijf gaat er bij die rekensom van uit dat de fossiele brandstofproductie kan groeien als voor de koolstofuitstoot wordt gecompenseerd.

Shell is eerder al begonnen met een ingrijpende reorganisatie om van olie en gas over te schakelen op koolstofarme energie en energiehandel. Het uiteindelijke doel is om de uitstoot van broeikasgassen halverwege deze eeuw netto op nul terug te brengen.

Rapport

Volgens critici doet Shell lang niet genoeg om de CO2-uitstoot te verminderen. Volgens een eerder rapport van Milieudefensie is Shell niet echt bezig met het terugbrengen van de uitstoot van CO2, maar wordt deze vooral gemaskeerd door er voldoende hernieuwbare energie tegenover te zetten. Sinds 2017 zou de absolute CO2-uitstoot van Shell eigenlijk met meer dan 5 procent zijn toegenomen terwijl de zogeheten koolstofvoetafdruk iets is gedaald, aldus de klagers.

Verder meldde Shell dat de hoeveelheid gemorste olie als gevolg van sabotage in de olierijke Niger-delta in Nigeria vorig jaar met 40 procent is gedaald tot 1400 ton. Het totale aantal grote olielekkages als gevolg van diefstal en sabotage daalde ook tot 122 incidenten van 156 incidenten in 2019.

Shell is de uitbater van olie- en gas-joint venture SPDC in het Afrikaanse land. Het concern worstelt al jaren met het indammen van lekkages die het gevolg zijn van operationele incidenten, diefstal en sabotage. SPDC heeft de laatst jaren meerdere pijpleidingen vervangen om problemen te voorkomen. Daarnaast worden de pijpleidingen strenger beveiligd. Daarbij zijn ook maatregelen genomen bij kwetsbare onderdelen zoals bij boorputten en verdeelstukken. Daarbij maakt Shell onder andere gebruik van stalen kooiconstructies om de eigendommen te beschermen.