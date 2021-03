Twee aanhoudingen voor aanrijding met heftruck op Urk

De politie heeft twee verdachten gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij een aanrijding met een heftruck aan de Griend op Urk. Op zaterdagavond 7 maart liep een 24-jarige man daarbij ernstig beenletsel op en werd daarvoor naar het ziekenhuis overgebracht. De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend.

Op zondag kon de politie nog niet met zekerheid zeggen of er opzet in het spel was. Intussen hebben zich twee verdachten van 18 en 19 jaar gemeld bij de politie, waarna ze beide zijn aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.