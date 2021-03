‘Coronacrisis kostte bijna 6 miljoen banen in EU’

De werkgelegenheid in de Europese Unie is door de coronacrisis met bijna 6 miljoen banen gekrompen. Daarbij werden vooral tijdelijke werknemers hard getroffen. Dat meldt Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van leef- en werkomstandigheden, in een onderzoek.

Volgens Eurofound was in de periode tussen het voorjaar van 2019 en het voorjaar van 2020 sprake van een krimp van de werkgelegenheid in de gehele EU met 2,4 procent. Tot de sterkst getroffen landen behoren bijvoorbeeld Spanje, Italië, Bulgarije, Estland en Roemenië. In Nederland ging het om een bescheiden krimp.

Mensen met tijdelijke contracten werden volgens de organisatie disproportioneel sterk geraakt door de crisis, met een krimp van het aantal contracten met 17 procent. Daarmee is die groep goed voor meer dan driekwart van het totale banenverlies. Volgens Eurofound hadden vooral jongeren het lastig.

De schade van de crisis aan de Europese arbeidsmarkt werd wel verzacht door maatregelen rond bijvoorbeeld werktijdverkorting en ook door de overgang naar thuiswerken. Eurofound roept op tot de permanente oprichting van werktijdverkorting en vergelijkbare programma’s die kunnen worden ingezet in crisistijden.

‘Dit onderzoek laat de diepe impact van corona zien op de werkgelegenheid. Achter deze cijfers gaan miljoenen banen en bedrijven schuil die verloren zijn gegaan door de pandemie. Maar het laat ook tot op zekere hoogte zien dat interventies zoals werktijdverkorting hebben voorkomen dat de crisis is uitgedraaid op een ramp”, schrijft Eurofound.