Renewi blijft meer bouw- en sloopafval verwerken

Renewi verwerkt ook meer afval uit de zorgsector waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen zoals beschermende kleding en mondkapjes dat personeel moet dragen tegen het virus. Het bedrijf denkt dat de commerciële vrachtvolumes in Nederland in het lopende kwartaal op ongeveer 96 procent zullen liggen ten opzichte van een jaar eerder, voordat de coronacrisis echt losbarstte.

Verder merkt Renewi dat de prijzen voor gerecyclede producten aan het stijgen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gerecycled papier. Door de grote vraag naar karton voor pakketjes door het vele onlineshoppen neemt de prijs toe. Maar ook de prijzen van metalen gaan omhoog, nu de economie aan het herstellen is van de coronacrisis.

‘Al met al zie je op alle vlakken dat de vraag naar secundaire grondstoffen aan het terugkomen is, na de eerdere uitval door de coronacrisis”, zegt topman Otto de Bont van Renewi. Volgens hem wordt de vraag naar bijvoorbeeld metalen aangejaagd door het herstel in de Duitse auto-industrie.

Renewi is nu positiever gestemd over de winstgevendheid over het gebroken boekjaar dat eind maart eindigt. Het bedrijf denkt dat de winst aanzienlijk hoger zal uitvallen dan eerder werd gedacht. Renewi is ontstaan door de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks.