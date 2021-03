Pad naar vuurtoren Vlieland vernoemd naar Liesbeth List

Het pad heette eerst het Torenpad, maar wordt binnenkort dus omgedoopt in het Liesbeth Listpad. De zangeres werd geboren in Nederlands-Indië en werd in 1948 ter adoptie afgestaan aan het echtpaar Marie en Jaap List. Jaap List was ooit zelf vuurtorenwachter op Vlieland. Liesbeth woonde tot haar achttiende op het Waddeneiland.

‘Liesbeth List is voor altijd onlosmakelijk met Vlieland verbonden en het is een passend en blijvend eerbetoon dat het pad naar de vuurtoren nu naar haar is vernoemd als ‘Liesbeth Listpad’. Zodra de coronamaatregelen het toelaten zal het straatnaambord worden geplaatst en op feestelijke wijze worden onthuld”, schrijft de gemeente.