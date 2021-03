China verstevigt greep op Hongkong: kiesstelsel wordt aangepast

De krant schrijft dat de weg is vrijgemaakt voor de grootste hervorming van het kiesstelsel in de metropool sinds 1997. Het Verenigd Koninkrijk droeg Hongkong in dat jaar over aan de communistische Volksrepubliek. Die beloofde dat Hongkong nog een halve eeuw een autonome status zou krijgen. De stad heeft een eigen rechtssysteem en parlement, al worden niet alle parlementariërs rechtstreeks gekozen door de kiezer.

China voerde eerder al een omstreden veiligheidswet in en verstevigt zijn greep op Hongkong nu nog verder. Staatsmedia berichten dat de samenstelling wordt veranderd van het kiescollege dat de hoogste bestuurder van Hongkong kiest. Daar worden honderden leden aan toegevoegd die worden gezien als pro-Peking. Zetels die nu zijn gereserveerd voor lokale bestuurders in Hongkong, worden naar verwachting juist geschrapt. Die politici behoren vaak tot het kamp van de oppositie.

Daarnaast komt er een comité dat een oordeel gaat vellen over kandidaten voor het kiescollege en het parlement van Hongkong. Dat betekent feitelijk dat leden die als onvoldoende ‘patriottisch’ worden gezien straks geweerd kunnen worden. Het parlement van Hongkong krijgt er verder ook tientallen zetels bij.

Het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres, heeft zijn Permanente Comité volgens de krant gemachtigd om de hervormingen verder uit te werken.