Fitnessbranche met brandbrief naar Den Haag

De actie is een initiatief vanuit de hele fitnessbranche en wordt gedragen door organisaties als NL Actief en de VES (Vereniging Exclusieve Sportcentra). Ook oud-topsporter Erben Wennemars is bij de overhandiging.

Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. Sinds de tweede lockdown zitten drie miljoen leden stil. De branche ziet dat steeds meer leden afhaken (en vreest dat sommigen nooit meer terugkomen). De meeste fitnessclubs zijn technisch failliet. Ontslagen, sluitingen en faillissementen zijn niet meer te ontlopen, stelt de sector.

Han de Hair, voorzitter Vereniging van Exclusieve Sportcentra: ‘Het is frustrerend dat 4000 sport- en fitnessondernemers in Nederland hun vak niet mogen uitoefenen in een tijd dat het juist zo hard nodig is om met weerstand en vitaliteit bezig te zijn. Het is niet uit te leggen dat fastfoodketens, slijterijen en snoepzaken door het kabinet als essentieel worden gezien, maar de professionals op gebied van leefstijl en preventie niet.’

Ronald Wouters, algemeen directeur NL Actief: ‘De actie is een uiterste poging om politiek Den Haag wakker te schudden over het belang van opening. De fitnessbranche is een deel van de oplossing, niet het probleem. Daarom strijden we voor erkenning dat de overheid ons ook als essentieel ziet. Een petitie hiertoe leverde deze week al binnen recordtijd meer dan 51.000 handtekeningen op.’