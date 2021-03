Veteraan uit de mijnbouw wordt nieuwe voorzitter Shell

Bij Shell wordt Mackenzie op 18 mei de opvolger van Chad Holliday, die zes jaar lang voorzitter was van het concern. De functie van voorzitter is vergelijkbaar met die van president-commissaris, die vooral een toezichthoudende rol vervult.

Mackenzie leidde BHP van 2013 tot 2019. Schandalen bleven het mijnbouwbedrijf, vooral actief in Australië en Noord- en Zuid-Amerika, in die periode niet bespaard. In 2015 brak een dam bij een Braziliaanse ijzerertsmijn die deels in handen was van het Brits-Amerikaanse bedrijf, waardoor negentien mensen om het leven kwamen.

Eerder was Mackenzie leidinggevende bij een ander mijnbouwbedrijf, Rio Tinto. Ook werkte hij 22 jaar bij het olie- en gasconcern BP. In 2020 werd hij geridderd door het Britse koningshuis wegens zijn bijdrage aan het bedrijfsleven, technologie en de wetenschap.

Shell-topman Ben van Beurden verklaart uit te kijken naar de samenwerking met Mackenzie aan de nieuwe strategie van de multinational. Daarbij zet het bedrijf meer in op duurzame energie.