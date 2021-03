Oud-presidenten VS prijzen vaccins aan in voorlichtingsfilmpjes

Aan de voorlichtingscampagne nemen ook de echtgenotes van de voormalige leiders deel. In een spotje van een minuut is te zien hoe de echtparen zelf worden ingeënt. ‘Om af te komen van deze pandemie, is het belangrijk dat onze medeburgers worden ingeënt”, zegt Bush, die naar eigen zeggen erg uitkijkt naar de dag waarop hij weer naar een sportwedstrijd kan in een vol stadion.

Obama, Bush en Clinton zitten ook in een korter, formeler spotje. Dat is gefilmd in het amfitheater op de nationale begraafplaats Arlington en lijkt meer op een presidentiële speech. Bush neemt het woord en spreekt zijn ‘mede-Amerikanen’ aan. Daarna leggen de oud-presidenten uit dat miljoenen Amerikanen zich al kunnen laten inenten en dat daarmee levens gered kunnen worden.

Flink deel al gevaccineerd

Het korte voorlichtingsfilmpje is gemaakt rond de beëdiging van de nieuwe president Joe Biden, zegt een woordvoerder van de organisatie achter de spotjes, de Ad Council. Trump wilde daar na zijn verkiezingsnederlaag niet naartoe en zit ook niet in het filmpje. De Ad Council zegt wel blij te zijn dat ook Trump zijn landgenoten eerder heeft opgeroepen om zich te laten vaccineren.

Tientallen miljoenen Amerikanen hebben zich ook zonder de aansporing van hun voormalige leiders al laten vaccineren. De krant Washington Post becijferde dat inmiddels 62,5 miljoen mensen zeker één prik hebben gehad. Dat komt neer op bijna 19 procent van de bevolking.

Staten hebben zelf zeggenschap over wie in aanmerking komt voor een vaccin. Het ruim 730.000 inwoners tellende Alaska besloot deze week als eerste staat dat alle inwoners van 16 jaar en ouder zich kunnen laten prikken. ‘We willen dit virus achter ons laten. Zo ver mogelijk en zo snel mogelijk”, zei gouverneur Mike Dunleavy.