Van Gogh zet expo over de recente aanwinsten deels online

De tentoonstelling ‘Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen’ in het Van Gogh Museum in Amsterdam is door de coronamaatregelen nog niet fysiek te bezoeken geweest, en opening op korte termijn is ook niet te voorzien. Het museum past daar een mouw aan door de expo deels online toegankelijk te maken.

‘Ongekend’ toont schilderijen, tekeningen, prenten, sculpturen en brieven die juist meestal niet van Van Gogh zijn, maar van tijdgenoten als Edvard Munch, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet en Edgar Degas. Een deel van de werken en de verhalen erachter is vanaf donderdag via de website van het museum te zien. De bezoeker kan langs een aantal hoogtepunten ‘wandelen’ en kan daarbij ook kiezen voor bijvoorbeeld een uitleg van een conservator of het perspectief van de depotbeheerder.

Daarnaast zijn er deze en volgende maand een drietal onlinecolleges van kunstexperts, waarbij de bezoeker zich nog verder kan verdiepen in een aantal werken uit Ongekend.

Het Van Gogh Museum is al vanaf 15 december dicht, toen het openbare leven voor de tweede keer werd stilgelegd door een lockdown in verband met corona. Het museum hoopt in de nabije toekomst de deuren weer te kunnen openen en laat weten dat de Ongekend-expo doorloopt tot en met 29 augustus, dat is langer dan gepland.