Japan herdenkt aardbeving, tsunami en kernramp van 2011

In Japan is donderdag herdacht dat met name het noordoosten van het land 10 jaar geleden werd getroffen door een driedubbele ramp: een aardbeving, een tsunami die daaruit resulteerde, en weer als gevolg daarvan de kernramp in Fukushima. De driedubbele catastrofe trof Japan hard, met bijna 18.500 doden en vermisten.

Het grootste deel van het dodental werd veroorzaakt door de enorme vloedgolf, die even hoog was als sommige gebouwen aam de Japanse kust. De tsunami werd veroorzaakt door de eerdere aardbeving, die een kracht van 9.0 had.

De daaropvolgende nucleaire ramp bij de door overstroming geteisterde kerncentrale van Fukushima, waar de kernen van drie reactors smolten, heeft hele steden jarenlang onbewoonbaar gemaakt vanwege de straling. Tienduizenden Japanners hebben huis en haard moeten verlaten omdat hun leefomgeving te zeer besmet was geraakt. Het was het ernstigste nucleaire ongeval sinds de ramp in het Oekraïense Tsjernobyl in 1986.

Voor de herdenking zijn in Japan donderdag veel openbare maar vanwege de coronapandemie kleinschalige ceremonies gepland. Om 14.46 uur lokale tijd, het exacte tijdstip waarop in 2011 de aardbeving plaatsvond, word één minuut stilte in acht genomen. Keizer Naruhito en premier Yoshihide Suga zullen allebei een toespraak houden in het Nationaal Theater in Tokio.