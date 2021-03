‘Oplopende staatsschuld geen probleem in verkiezingsprogramma’s’

Een oplopende staatsschuld als gevolg van de hoge steunuitgaven tegen de coronacrisis vormt geen probleem in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen. Dat zegt ABN AMRO in een rapport. Volgens de bank staan beleggers namelijk in de rij om de hooggewaardeerde schuldpapieren van de Nederlandse staat te kopen.

De bank keek naar de verkiezingsprogramma's van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie omdat zij volgens ABN AMRO de grootste kans hebben om in de coalitie terecht te komen en dus wordt verwacht dat een selectie van hun plannen in het regeerakkoord zal worden opgenomen.

In hun programma's is volgens de bank sprake van een fiscaal beleid met grotere bestedingen, wat leidt tot een aanhoudend overheidstekort gedurende de komende kabinetsperiode. Voor alle partijen geldt ook dat de overheidsinkomsten niet genoeg toenemen om te compenseren voor de toename in overheidsuitgaven. Hierdoor is de Nederlandse financieringsbehoefte voor 2022 en 2023 relatief hoog en komt de staatsschuld mogelijk net boven 60 procent van het bbp uit in 2025.

ABN AMRO zegt echter dat de financiering van die schuld geen probleem zal worden vanwege de hoge kredietwaardigheid van het Nederlandse schuldpapier. Nederland heeft namelijk de allerhoogste AAA-kredietstatus. Vandaar dat Nederland relatief goed in staat zal zijn om de financieringsbehoefte op te halen via de geld- en kapitaalmarkt in de komende jaren, stelt de bank.

Afgelopen jaar nam de financieringsbehoefte van de Nederlandse staat volgens ABN AMRO met ongeveer 52 miljard euro toe tot 94 miljard euro vanwege de omvangrijke overheidsuitgaven om de economische impact van de coronacrisis te verzachten.