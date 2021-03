Biden: VS gaan overschot coronavaccins delen met andere landen

De Verenigde Staten gaan hun ingekochte doses coronavaccin delen met andere landen als de eigen bevolking is ingeënt, heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdagavond gezegd. ‘Als we een overschot hebben, gaan we dat delen met de rest van de wereld”, zei de president in het Witte Huis.

‘Het virus kan niet worden gestopt door een hek, ongeacht hoe hoog dat hek of die muur ook is”, aldus Biden. ‘Dus wij zijn pas veilig als de hele wereld veilig is.’ Biden zei daarop dat hij erop gericht is om eerst voor de Amerikanen te zorgen. ‘En dan kunnen we de rest van de wereld proberen te helpen.’

Biden liet weten dat hij zijn chef-coronazaken Jeff Zients en het ministerie van Volksgezondheid heeft opgedragen om 100 miljoen extra doses coronavaccin te bestellen bij farmaceut Johnson & Johnson. Bij dat vaccin, dat eind vorige maand door de Amerikaanse toezichthouder FDA op de markt gelaten werd, volstaat één dosis terwijl de vaccins van andere farmaceuten tweemaal moeten worden toegediend.

President Biden heeft beloofd dat er in mei voldoende vaccins in de VS zijn voor alle 260 miljoen meerderjarige Amerikanen. Het land heeft in totaal 328 miljoen inwoners. Tot dusver hebben de VS tot eind juli al een leverantie van in totaal 300 miljoen doses van zowel het Moderna als het Pfizer/BioNTech-vaccin verzekerd.