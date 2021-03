Sterkste krimp transportsector sinds financiële crisis

De Nederlandse transportsector heeft afgelopen jaar de omzet flink zien dalen. Met name in het tweede kwartaal, toen de coronacrisis echt losbarstte, lag de omzet flink lager dan een jaar eerder. Maar ook de kwartalen erna bleef de omzet nog achter, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In heel 2020 kwam de omzet 11,6 procent lager uit vergeleken met 2019. In het tweede kwartaal was dat meer dan een vijfde minder, in de maanden juli tot en met september rond de 15 procent minder. In de laatste drie maanden bleef de omzet 8,3 procent achter bij die in 2019.

Die daling in de laatste maanden van 2020 werd vooral veroorzaakt door de luchtvaart. Dienstverleners voor de luchtvaart zoals luchthavens haalden 62 procent minder inkomsten, terwijl luchtvaartmaatschappijen zelf de omzet met 57 procent zagen dalen. Daar staat tegenover dat post- en koeriersdiensten de omzet met haast een kwart zagen stijgen. Zij profiteerden van de toegenomen aankopen bij webwinkels.

Het goederenvervoer op de weg zag de omzet met 3 procent stijgen. Die branche profiteerde van de naderende brexit waardoor veel bedrijven aan weerszijden van het Kanaal een extra voorraad aan goederen aanlegden om leveringsproblemen begin dit jaar op te kunnen vangen.