Senaat VS stemt in met benoeming justitieminister Garland

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Merrick Garland als minister van Justitie in de regering-Biden. Dat zijn benoeming zonder al te veel problemen door de Senaat werd geaccordeerd is opvallend, omdat de toenmalige Republikeinse meerderheid in het hogerhuis in 2016 Garlands benoeming tot hoge rechter blokkeerde.

Uiteindelijk waren er 70 stemmen voor Garland en 30 tegen zijn benoeming. Dat betekent dat 20 van de 50 Republikeinse senatoren akkoord gingen met Garlands benoeming. Onder hen was ook fractievoorzitter Mitch McConnell, die in 2016 nog een sleutelrol speelde in het blokkeren van Garlands benoeming voor het Hooggerechtshof. Ook kreeg Garland steun van prominente Republikeinen als Lindsey Graham en Chuck Grassley, beiden lid van de commissie juridische zaken.

Garland (68) komt als minister aan het bewind in een tijd waarin in de VS veel bezorgdheid leeft over politiek extremisme. Hij erft een ministerie van Justitie waarvan de onafhankelijkheid geregeld onder druk heeft gestaan van de regering van oud-president Donald Trump. Op het ministerie zijn meerdere gevoelige onderzoeken gaande, waaronder een naar president Joe Bidens zoon Hunter.

Merrick Garland krijgt ook de regie over de justitiële onderzoeken naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers van 6 januari. Garland heeft de aanval op het parlement veroordeeld als ‘afschuwelijk’ en zegde toe dat het onderzoek naar de bestorming een van zijn prioriteiten wordt.

Tijdens zijn hoorzitting in de Senaat beloofde Garland ook om het vertrouwen in het ministerie van Justitie te herstellen en het ministerie te beschermen tegen politieke inmenging. Oud-president Trump greep geregeld in bij het ministerie om een harde behandeling van zijn tegenstanders of een milde behandeling van hemzelf en zijn gunstelingen te bewerkstelligen.

Oud-minister William Barr werd er geregeld van beschuldigd dat hij vooral handelde in het politieke en persoonlijke belang van president Trump. De Democratische senaatsfractieleider Chuck Schumer stelde in een verklaring dat Garland ‘begrijpt dat de baan van minister van Justitie het beschermen van de rechtsstaat inhoudt, in tegenstelling tot de ministers van Justitie onder president Trump”.