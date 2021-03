Twee vaccinatielocaties in noorden Noord-Holland dicht om storm

Twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland blijven donderdag dicht vanwege de verwachte storm. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. GGD Hollands Noorden zegt dat de beslissing om te sluiten is genomen op advies van de verhuurder van de tenten.

Ongeveer 1100 prikafspraken worden afgezegd. Alle mensen die donderdag een afspraak hadden, worden gebeld door de GGD om een nieuw moment te bepalen voor de vaccinatie.

De vaccinatielocatie in Den Helder blijft wel open.

In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, kunnen zich in Goes laten testen.

De storm Evert trekt donderdag over Nederland. Het KNMI verwacht windstoten tot 110 kilometer per uur en heeft daarom code geel ingesteld.