EMA: problemen Oostenrijk komen niet door vaccin AstraZeneca

De problemen die in Oostenrijk zijn ontstaan bij personen na toediening van het coronavaccin van AstraZeneca zijn niet veroorzaakt door dat vaccin. Dat concludeert de Europese toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen, het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam (EMA). Oostenrijk stopte de inentingen met de partij vaccins, die ook aan Nederland zijn geleverd.

Een 49-jarige vrouw in Oostenrijk overleed als gevolg van ernstige bloedstolling. Tien dagen eerder had ze het coronavaccin van AstraZeneca gekregen. Een 35-jarige vrouw ontwikkelde een longembolie, waarvan ze nu herstelt. Er waren nog twee vergelijkbare incidenten. Volgens het EMA is dat niet uitzonderlijk, het komt overeen met het aantal incidenten onder de algemene bevolking. In Europa zijn 3 miljoen mensen gevaccineerd met het middel van AstraZeneca, en van hen hebben 22 trombose of een embolie gehad.

De partij van AstraZeneca bestaat uit 1 miljoen doses. Die zijn aan zeventien landen in de Europese Unie geleverd. Behalve Oostenrijk en Nederland zijn dat onder meer Frankrijk, Griekenland, Polen, Spanje en Zweden. Luxemburg, Estland, Letland en Litouwen hebben net als Oostenrijk de inentingen met de vaccins uit die partij voorlopig gestopt.