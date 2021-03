Veiligheidsraad veroordeelt unaniem geweld tegen betogers Myanmar

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties "veroordeelt sterk het geweld dat in Myanmar tegen vreedzame demonstranten wordt gepleegd". De veroordeling maakt geen melding van de staatsgreep van Myanmarese militairen op 1 februari en bevat geen dreigementen met VN-sancties, maar het is opnieuw een vermaning van de machtige raad aan het adres van de coupplegers.

Ook China, dat wordt gezien als traditionele bondgenoot van de machthebbers in Myanmar, staat achter de door Groot-Brittannië opgestelde verklaring. Het was de tweede keer in ruim een maand tijd dat de Veiligheidsraad zich unaniem en vermanend richt tot de generaals die de macht hebben gegrepen. Ze deden dat omdat de verkiezingen, waarmee vorig jaar de regeringsleider Aung San Suu Kyi overweldigend werd herkozen, frauduleus zouden zijn geweest. Sinds de staatsgreep zijn er grote betogingen en stakingen gericht tegen de militaire junta.

Als reactie op het toenemende geweld tegen betogers kondigden de Verenigde Staten nieuwe sancties af. Het gaat om maatregelen tegen twee volwassen kinderen van juntaleider Min Aung Hlaing en zes bedrijven die zij controleren. Ze komen op een zwarte lijst en kunnen niet meer bij eventueel geld in Amerika. Amerikanen mogen geen zaken meer met ze doen. Washington wil met de straffen de druk verhogen op het militaire regime van Myanmar.

Het land van 54 miljoen inwoners werd in 1948 als Unie van Birma onafhankelijk van het Britse Rijk en veertien jaar later pleegden militairen een staatsgreep. Ze vestigden een op communistische leest geschoeide totalitaire staat die pas sinds het einde van de vorige eeuw heel langzaam vrijer is geworden. De 'staatsraad' waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden. Aung San Suu Kyi won democratische verkiezingen eind 2015 en is eind vorig jaar herkozen. Ze is nu gevangen gezet en wordt door de junta beschuldigd van onder meer het overtreden van coronamaatregelen.