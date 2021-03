Premier Johnson wil vrijlating Iraniërs met dubbele nationaliteit

De Britse premier Boris Johnson heeft in een telefoongesprek aan de Iraanse president Hassan Rohani gevraagd alle mensen die in Iran zijn vastgezet en behalve de Iraanse ook de Britse nationaliteit hebben, vrij te laten. Het verzoek lijkt in de eerste plaats vooral gericht op de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Zij heeft in Iran een celstraf van vijf jaar uitgezeten en is het afgelopen weekend vrijgelaten. Ze mag echter het land toch niet uit, want ze moet nu voor een andere aanklacht komende zondag weer naar een rechter.