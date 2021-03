ABN AMRO verliest na degradatie, Just Eat Takeaway stut AEX

ABN AMRO was woensdag een van de grote verliezers op het Damrak. De bank, die door beursuitbater Euronext uit de AEX-index wordt geknikkerd, ging om die reden in de uitverkoop. Koploper in de AEX was maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl kreeg met zijn jaarcijfers de handen van beleggers op elkaar.

ABN AMRO verloor rond de 3 procent. Het bedrijf verdwijnt op 22 maart uit de leidende index in Amsterdam. Ook biotechnoloog Galapagos (min 2 procent) moet een stap terug doen. De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel.

De notering in de AEX-index is volgens kenners vooral van symbolische waarde. Chiptoeleverancier Besi (min 0,5 procent) en verlichtingsproducent Signify (plus 1,4 procent) nemen de plaatsen in de hoofdindex in. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 zelf sloot met een plus van 0,4 procent op 678,03 punten. Dat kwam mede door de stevige koerswinst van Just Eat Takeaway van bijna 6 procent.

Uitzonderlijk jaar

Topman Jitse Groen van het maaltijdbestelbedrijf omschreef 2020 als een ‘uitzonderlijk’ jaar voor de onderneming. Omdat restaurants moesten sluiten en mensen thuis moesten blijven vanwege lockdowns werd vaker eten thuisbezorgd. Ondanks het coronasucces leed de maaltijdbezorger wel een jaarverlies door forse investeringen in de uitbreiding van de organisatie. Voor 2021 rekent Groen op een verdere versnelling van de ordergroei.

De MidKap steeg 0,5 procent tot 989,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot dik 1 procent. De graadmeter in Londen verloor een fractie.

Adidas

Adidas steeg bijna 3 procent in Frankfurt. Het Duitse sportkledingmerk wist in het vierde kwartaal van 2020 te herstellen van de coronacrisis. Het bedrijf kwam ook met een strategie-update. Daarbij wordt gemikt op fors meer omzet en winst geholpen door verdere groei online. Daarnaast staat Adidas voor een duurzaamheidsslag.

Bpost ging dik 17 procent onderuit in Brussel. De jaarresultaten van het Belgische postbedrijf vielen flink tegen ondanks dat er meer pakketjes werden verwerkt door de coronapandemie. Ook de vooruitzichten voor 2021 stelden teleur. Branchegenoot PostNL zakte in het kielzog van de Belgen dik 3 procent op het Damrak.

De euro stond op 1,1890 dollar, tegen 1,1885 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 63,55 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,6 procent minder op 67,15 dollar.