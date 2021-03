Politieke partijen geven steeds meer uit aan onlineadvertenties

Politieke partijen voeren online flink campagne in de aanloop naar de verkiezingen en zij gaven afgelopen week wederom meer uit aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en YouTube. De vijftien partijen die volgens de Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel, gaven samen bij benadering 465.000 euro uit. Het CDA is wederom met afstand de grootste onlineadverteerder. Dat blijkt uit rapporten van Facebook en Google.

De onderzochte politieke partijen gaven in de zeven dagen vanaf zondag 28 februari de helft meer uit dan een week eerder. Hierbij is gekeken naar advertenties van zowel de landelijke als regionale afdelingen van politieke partijen, alsook van kandidaten en gelieerde organisaties, zoals jongerenafdelingen.

Het CDA gaf met 158.000 euro het meest uit, gevolgd door D66 (90.000 euro), GroenLinks (48.000 euro), PvdA (33.000 euro) en SP (32.000 euro). D66 gaf een kwart meer uit dan een week eerder en Partij voor de Dieren ruim vier keer meer, namelijk zo'n 10.000 euro.

Televisiedebat

De partijen die meededen aan het eerste grote televisiedebat op RTL 4 kijken hier in korte fragmenten elk zo op hun eigen manier op terug op Facebook en Instagram. Zo licht het CDA een fragment uit waarin lijsttrekker Wopke Hoekstra tegen Mark Rutte zegt dat de VVD-leider de afgelopen jaren het hardst heeft gevochten voor de 'slechtste onderwerpen', doelend op het leenstelsel, belastingverlaging voor grote bedrijven en flexcontracten. De VVD haalt fragmenten naar boven waarin Rutte het coronabeleid verdedigt, onder meer in reactie op PVV-leider Geert Wilders.

De laatstgenoemde partij wordt ook aangesproken door D66. Die adverteert met een fragment uit het genoemde televisiedebat waarin lijsttrekker Sigrid Kaag de PVV-voorman verwijt 'discriminerende politiek' te voeren. Ook het fragment waarin Kaag ingaat op haar plan over test- en vaccinatiebewijzen wordt door haar partij onder de aandacht gebracht.

Sociale media

GroenLinks stipt het onderwerp discriminatie eveneens aan, met een fragment waarin Jesse Klaver tijdens het RTL-debat zegt dat mensen met een buitenlandse achternaam 'structureel worden achtergesteld'. Een andere advertentie gaat over Klavers pleidooi voor meer politieke samenwerking tijdens de coronacrisis. De SP belicht in een advertentie het fragment waarin partijleider Lilian Marijnissen Rutte bevraagt over een mogelijke locatie van een nieuwe kerncentrale, waarop hij Groningen oppert. Daar is de VVD-leider inmiddels na kritiek van teruggekomen.

De PVV geeft wederom niets uit aan onlineadvertenties, maar is wel zeer actief op sociale media. Zo volgen 400.000 mensen de Facebookpagina van Wilders en plaatst hij daar dagelijks berichten. Die gaan vaak over zijn kritiek op het coronabeleid, maar ook bijvoorbeeld over zijn standpunten over migratie en de islam.