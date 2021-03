Regering VS wil veel meer vaccins van Johnson & Johnson

Johnson & Johnson kan echter de vraag niet bijhouden en krijgt nu in onderdelen van de productie hulp van concurrent Merck. Zo moet worden voorkomen dat de productie ver gaat achterlopen bij de bestellingen. Het bedrijf zoekt naar meer partners om de eigen productie op te voeren. Het heeft aangekondigd deze maand aan de Amerikaanse overheid 20 miljoen doses te kunnen leveren in plaats van de 37 miljoen die in het vooruitzicht waren gesteld. Vooralsnog zijn er 93 miljoen inentingen geweest in de VS.

In het land van meer dan 330 miljoen inwoners zijn inmiddels al 372 miljoen coronatests uitgevoerd. Er zijn circa 30 miljoen besmettingen vastgesteld. Bij meer dan 20 miljoen gevallen was er geen sprake van ziekteverschijnselen of waren de patiënten snel genezen. Van de zieke patiënten zijn er 12.700 in kritieke toestand. Het land wijt 540.000 sterfgevallen aan het virus.