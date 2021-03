Deze week tool online om te zien wanneer je vaccin krijgt

De overheid komt deze week met een onlinetool waarmee mensen kunnen zien wanneer de groep waartoe zij behoren aan de beurt is voor coronavaccinatie. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge woensdag in debat met de Tweede Kamer.

Op de website www.coronavaccinatie.nl is al veel informatie te vinden over de vaccinatiecampagne. Daar komt deze week een optie bij. Door enkele vragen te beantwoorden kan een burger zien wanneer zijn ‘groep’ aan de beurt is, en of bijvoorbeeld de huisarts of de GGD de prik zal zetten.

Sommige Kamerleden vinden het tempo evengoed tegenvallen. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma worden mensen wijzer van een artikel van woensdag in de Volkskrant, waar in een staafdiagram staat aangegeven wanneer mensen aan de beurt zijn, dan van de informatie van het ministerie van Volksgezondheid.