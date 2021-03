Baltische landen: geef virushaarden meer EU-vaccins dan de rest

De Europese Commissie koopt vaccins in bij fabrikanten, waarvan iedere lidstaat dan zijn deel krijgt. Maar in het vervolg moeten landen voorrang krijgen waar bijvoorbeeld gevaarlijke nieuwe virusvarianten om zich heen grijpen, of die over minder vaccins beschikken en achterlopen met inenten, schrijven de Baltische landen aan de Europese Commissie.

De drie EU-landen bleven lang betrekkelijk gespaard, maar worden op het ogenblik hard getroffen. Estland kampt met een grote uitbraak die het land tot een van Europa’s grootste virushaarden maakt. In Letland schiet het inenten maar niet op.