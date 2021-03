Per direct maatregelen bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen

De NS en ProRail nemen per direct veiligheidsmaatregelen bij 28 onbeveiligde spoorwegovergangen. Het gaat om onbewaakte overgangen waar veel zwaar wegverkeer oversteekt en het risico op ongelukken groot is. Zes oversteekplaatsen sluiten met spoed en bij vier overgangen mogen treinen alleen nog met een maximale snelheid van 90 km per uur passeren.

Bij nog eens 17 overgangen zonder bomen of knipperlichten (nabo’s) vindt de komende weken een extra veiligheidscheck plaats door ProRail om ook daar een maximale snelheid voor treinen voor te bereiden.

De maatregelen volgen op het afgeronde onderzoek naar het dodelijke ongeval bij de spoorwegovergang in het Drentse Hooghalen in mei 2020. Toen kwam een sprinter van de NS in botsing met een zwaar landbouwvoertuig. Daarbij kwam de treinmachinist om het leven. Volgens de NS en ProRail is de impact van het ongeval groot. ‘Allereerst bij de directe nabestaanden en ook bij zijn collega’s en in de spoorsector.’