Nederland wil geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer in 2030

Samen met acht andere EU-landen vraagt Nederland de Europese Commissie het laten verdwijnen van auto’s met een verbrandingsmotor te versnellen. In een brief aan het dagelijks EU-bestuur stellen de negen dat de verkoop van nieuwe auto’s en bestelbusjes die op benzine of diesel rijden verder aan banden moet worden gelegd om bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de Europese Unie.

‘Als je rekening houdt met de levensduur van auto’s en het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050, dan moeten nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren rond 2030 worden uitgefaseerd”, zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). De andere ondertekenaars zijn Oostenrijk, België, Luxemburg, Denemarken, Malta, Griekenland, Ierland en Litouwen.

De transportsector is voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen in de EU verantwoordelijk en een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling in de steden, schrijven de EU-landen. ‘Het verminderen van de uitstoot door het wegverkeer zal de sleutel zijn want het vervoer over de weg is goed voor circa 70 procent van de totale broeikasgassen in het transport, waarbij lichte bedrijfswagens een vitale rol spelen.’

De EU-landen hebben afgesproken 55 procent minder CO2 te zullen uitstoten in 2030 in vergelijking met 1990 en in 2050 klimaatneutraal te zijn.