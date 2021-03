Definitieve breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg

De zanger laat via zijn management weten dat de relatie is beëindigd omdat hij en Westenberg andere verwachtingen hadden over hoe ze hun leven wilden inrichten. "We hebben een hele hoop meegemaakt de afgelopen jaren en veel hobbels overwonnen. Maar het blijkt voor ons toch niet te werken op deze manier. Ik denk dat ik ook naar onze zoon toe met deze beslissing, hoe moeilijk en verdrietig ook, een betere vader kan zijn."

André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) waren sinds vorig jaar februari weer bij elkaar, nadat de zanger enkele maanden een relatie had gehad met Bridget Maasland (46). De tijdelijke breuk vormde de inspiratie voor zijn laatste album Thuis, waarop hij tot in detail over zijn turbulente liefdesleven zingt.