Rusland pakt Twitter aan na kritiek op ‘illegale content’

Russische twitteraars kunnen te maken krijgen met langere laadtijden door nieuwe maatregelen van de overheid. Internetwaakhond Roskomnadzor zegt dat de berichtendienst heeft nagelaten om illegale content te verwijderen. Daarom wordt de snelheid van Twitter in Rusland bewust vertraagd, bericht nieuwssite Moscow Times.

Roskomnadzor zegt dat de maatregel is genomen om ‘Russische burgers te beschermen en de internetdienst te dwingen zich aan Russische wetgeving te houden”. De toezichthouder maakte eerder deze maand al duidelijk dat Twitter boetes riskeert omdat het sinds 2017 zou hebben nagelaten duizenden berichten te verwijderen met informatie over zelfdoding, kinderporno en drugs.

Twitter wordt vertraagd op alle mobiele telefoons en ook op veel normale computers. Het is onduidelijk of de maatregel al van kracht is geworden. Roskomnadzor waarschuwt dat Twitter op termijn helemaal kan worden geblokkeerd als het de wet blijft overtreden.

De berichtendienst wordt in Rusland ook gebruikt door Kremlincriticus Aleksej Navalni en zijn bondgenoten. Zij bekritiseren de Russische machtshebbers via Twitter en kondigen er protesten aan.