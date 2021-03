Sportmerk Adidas leefde weer op in najaar 2020

Sportkledingmerk Adidas heeft zich in de laatste drie maanden van vorig jaar hersteld van de coronacrisis. Als wisselkoerseffecten niet worden meegerekend, groeide de omzet van het Duitse label licht ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit gebeurde ondanks de opleving van het coronavirus in Europa en Noord-Amerika.

In het vierde kwartaal verkocht Adidas voor 5,5 miljard euro aan sportschoenen en -shirts en andere items. Dat is weliswaar minder dan de 5,8 miljard euro een jaar eerder, maar gecorrigeerd voor het ongunstige effect van de sterke euro ging het om 1 procent groei.

De omzet in het vierde kwartaal steeg in bijna alle regio’s waar het merk actief is. Alleen in Europa, waar door nieuwe lockdowns onder andere Duitse winkels dicht moesten, was sprake van 6 procent krimp.

In heel 2020 daalde de omzet met 16 procent tot net geen 20 miljard euro. De opleving in het najaar kwam voor een groot deel voor rekening van de onlineverkopen, die vorig jaar met meer dan de helft toenamen tot ruim 4 miljard euro. Voor 2021 heeft topman Kasper Rørsted hoge verwachtingen, want hij rekent op omzetgroei tussen de 15 en 19 procent.

De jaarwinst viel hard terug tot 443 miljoen euro, 78 procent minder dan in 2019. Dat kwam door de extra kosten die geannuleerde orders, grotere voorraden en de verzending van online gekochte kleding met zich meebrachten. Daarnaast moest Adidas afschrijven op zijn dochtermerk Reebok. Onlangs werd bekend dat Duitse concern van dit merk af wil en investeerders polst voor een overname van Reebok.